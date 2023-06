Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com (28.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikel-Herstellers PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.Lange habe es gedauert, dann sei alles ganz schnell gegangen: Begleitet von positiven Aussagen der kanadischen Bank RBC habe die PUMA-Aktie einen wichtigen Widerstand durchstoßen. Nach Monaten erheblicher Kursverluste könnte es nun für PUMA deutlich weiter nach oben gehen.Die kanadische Bank RBC habe das Kursziel für die PUMA-Aktie von 73 auf 75 Euro erhöht und das Rating auf "Outperform" belassen. Analyst Piral Dadhania prognostiziere den Sportartikelherstellern ein attraktives mittelfristige Margenerholungspotenzial und bevorzuge PUMA. Der Aktienkurs sei deutlich gesunken und die Jahresziele erschienen gut erreichbar.Der PUMA-Aktie sei der Sprung über die wichtige 200-Tage-Linie gelungen und sie habe damit ein starkes Kaufsignal ausgelöst. Zuvor hätten die Bullen bereits die Oberseite des seit Februar 2022 aktiven Abwärtstrendkanals bei 51,76 Euro hinter sich lassen können. Getragen von dem positiven Signal im Supertrend würden somit das April-Hoch bei 57,40 Euro und anschließend die Horizontale bei 59,00 Euro in den Fokus rücken, was einem Potenzial von gut zehn Prozent entspreche. Wichtig dabei sei, dass der GD 200 als Unterstützung nachhaltig halte.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PUMA-Aktie: