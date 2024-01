Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

37,62 EUR -2,54% (25.01.2023, 16:07)



XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

37,73 EUR -1,97% (25.01.2023, 15:52)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt kreiert. Zu den Performance und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (25.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.Die PUMA-Aktie bleibe auch am Donnerstag unter Druck. Bereits am Vortag sei sie zweistellig eingebrochen und habe ein neues Sechsjahrestief markiert, nachdem der fränkische Sportartikelhersteller seine vorläufigen Zahlen vorgelegt habe. Auf diese würden nun die Analysten reagieren und reihenweise ihre positiven Einschätzungen aufgeben.Die PUMA-Aktie sei angesichts des Kursniveaus von 2018 zwar optisch günstig, doch die operative Entwicklung und das Chartbild würden derzeit nicht für einen Kauf sprechen. Anleger sollten vorerst abwarten, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze PUMA-Aktie: