54,26 EUR +2,73% (06.10.2023, 22:26)



54,10 EUR +2,54% (06.10.2023, 17:35)



DE0006969603



696960



PUM



PMMAF



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com. (07.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.Die Aktie von PUMA sei am Donnerstagvormittag deutlich in die Knie gegangen. Das Papier des fränkischen Sportartikelherstellers sei zeitweise unter 55 Euro und damit auf den niedrigsten Stand seit drei Monaten gefallen. Grund: Am Markt seien Gerüchte über eine mögliche Gewinnwarnung für das Gesamtjahr kursiert.Das PUMA-Management habe dagegengehalten. Man liege in Richtung der gesteckten Jahresziele voll in der Spur. "Wir bestätigen hiermit den Ausblick für das Gesamtjahr", habe eine Sprecherin auf Anfrage der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX mitgeteilt. Zu den am 24. Oktober zur Veröffentlichung anstehenden Quartalsergebnissen habe sich PUMA auf Nachfrage nicht äußern wollen.Am Freitagnachmittag seien dann doch Nachrichten von PUMA gekommen. Laut Konzernchef Arne Freundt sei das dritte Quartal "im Rahmen der ursprünglichen Erwartungen" verlaufen. "Es zeigt, dass wir in einem sehr schwierigen Marktumfeld weiter Marktanteile gewinnen können", habe Freundt gegenüber der "EURO am Sonntag" laut einer am Freitag veröffentlichten Vorabmeldung gesagt.Die Verunsicherung im Vorfeld der Zahlen bleibe groß, daran dürfte sich kurzfristig nur wenig ändern. Investierte Anleger sollten trotz der Unsicherheit Ruhe bewahren und den Stopp bei 48 Euro beachten, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU