Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com. (12.10.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PUMA: Viel Aufregung um nichts? AktienanalyseSpekulationen über ein schwaches Quartal und damit einhergehende Sorgen vor einer Gewinnwarnung haben die Aktien des Sportartikelherstellers PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) auf eine steile Talfahrt geschickt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Analysten der Investmentbank Stifel hätten vergangenen Donnerstag die Befürchtung geäußert, dass das Umsatzwachstum aus eigener Kraft und die Bruttomargen im dritten Quartal hinter den Markterwartungen zurückgeblieben sein könnten. Zudem könnte das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um mehr als zehn Prozent zurückgegangen sein. Analystenerwartungen würden im Schnitt bisher bei einem Minus von sechs Prozent liegen.Zwar habe PUMA daraufhin verlauten lassen, dass man in Richtung der gesteckten Jahresziele voll in der Spur liege. Für eine nachhaltige Entspannung habe das allerdings nicht gesorgt. Erst als sich Konzernchef Arne Freundt zu Wort gemeldet habe, sei wieder etwas Ruhe eingekehrt. Laut dem Manager sei das dritte Quartal "im Rahmen der ursprünglichen Erwartungen" verlaufen. "Es zeigt, dass wir in einem sehr schwierigen Marktumfeld weiter Marktanteile gewinnen können", habe der CEO gegenüber der "Euro am Sonntag" gesagt.Auch, was die weitere Entwicklung in China betreffe, gebe sich der Konzernchef trotz der herausfordernden Marktbedingungen zuversichtlich. "In China sehen wir eine graduelle Verbesserung des Marktumfelds und gehen davon aus, dass wir bereits dieses Jahr wieder zweistellig wachsen können", so Freundt. In den Vereinigten Staaten solle es im kommenden Jahr ebenfalls wieder aufwärts gehen. Marktanteilssteigerungen in den beiden Ländern hätten weiter "die wichtigsten strategischen Prioritäten". Viel Aufregung also um nichts? Klarheit werden wohl erst die Quartalsergebnisse am 24. Oktober bringen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 40/2023)Börsenplätze PUMA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:54,20 EUR +0,52% (12.10.2023, 12:28)