Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

67,60 EUR +2,24% (27.07.2022, 13:20)



XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

67,58 EUR +1,26% (27.07.2022, 13:05)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (27.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.Während adidas am Dienstag die Jahresprognose überraschend erneut gesenkt habe, laufe es bei PUMA deutlich besser. Trotz des schwierigen Marktumfelds habe der fränkische Konzern im zweiten Quartal einen Rekordumsatz erzielt. PUMA hebe daher die Umsatzprognose für das laufende Jahr deutlich an.Im wichtigen chinesischen Markt bleibe die Lage allerdings schwierig. Corona-Beschränkungen und geopolitische Spannungen hätten die Umsätze in der Region Asien/Pazifik in Q2 um 10% schrumpfen lassen. "Das starke und profitable Wachstum im ersten Halbjahr, ein hoher Auftragsbestand, eine attraktive Produktpalette sowie sehr gutes Feedback von Einzelhandelspartnern und Konsumenten stimmen uns zuversichtlich für den mittelfristigen Erfolg und das Wachstum von PUMA", so CEO Björn Gulden.PUMA habe bereits einen erfolgreichen Jahresstart hingelegt und zeige ein viel schnelleres Umsatzwachstum als adidas. Dennoch leide die PUMA-Aktie weiter unter den geopolitischen Spannungen. Anleger sollten dennoch investiert bleiben, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2022)Aktien der Puma befinden sich im AKTIONÄR-DepotBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PUMA-Aktie: