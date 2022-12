XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

55,00 EUR -1,08% (22.12.2022, 17:39)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com (23.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - PUMA-Chartanalyse der UBS:Die schwächsten Aktien des Vorjahres neigen oftmals in den ersten Handelstagen des neuen Jahres zu einer signifikanten Erholungsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS zur Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) hervorgeht.Erklären lasse sich diese Marktanomalie durch "window dressing-Aktivitäten" seitens großer institutioneller Investoren. Um diesen Effekt zu nutzen, habe die UBS die schwächsten Indexmitglieder aus DAX MDAX und SDAX analysiert. Dabei wolle man nicht blind auf eine "Rohrkrepierer-Rally" setzen, sondern nehme zusätzlich noch den konkreten Chartverlauf in den Blick.Ein interessanter Tradingkandidat stelle dabei die PUMA-Aktie dar. Zuletzt habe hier eine Stabilisierung auf Basis der horizontalen Unterstützungen bei 40 EUR stattgefunden. Gleichzeitig sorge der Bruch des steilen Abwärtstrends seit November 2021 (akt. bei 49,96 EUR) für einen echten Silberstreif. Hilfreich sei in diesem Kontext auch der Blick auf den MACD. Der Trendfolger habe auf historisch niedrigem Level nicht nur ein neues Einstiegssignal generiert, sondern zuvor auch eine positive Divergenz ausgeprägt. Für das "i-Tüpfelchen" sorge in diesem Kontext, der Spurt über das Novemberhoch bei 54,00 EUR. Da es sich um einen antizyklischen Trade handele, gelte es ein striktes Stoppmanagement auf Basis des oben genannten alten Abwärtstrends zu beachten. (Analyse vom 23.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:55,18 EUR +0,62% (23.12.2022, 08:56)