Börsenplätze PUMA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

59,14 EUR -2,34% (01.03.2023, 12:34)



XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

58,74 EUR -2,75% (01.03.2023, 12:20)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com (01.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.Am Mittwoch habe PUMA die Bücher geöffnet und Einblick in die Zahlen für Q4/2022 respektive das Gesamtjahr gewährt. Zwar habe der Sportartikelhersteller über das Jahr hinweg mit starkem Wachstum bei Umsatz und Ergebnis glänzen können. Das vierte Quartal und der Ausblick auf 2023 würden jedoch auf die Stimmung der Anleger drücken.Der Umsatz sei 2022 währungsbereinigt um 19 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro geklettert. Davon sei vor Steuern und Zinsen (EBIT) ein Gewinn von 641 Millionen Euro und damit 15 Prozent mehr als im Vorjahr hängen geblieben. Damit habe PUMA die selbst gesteckten Ziele von 600 bis 700 Millionen Euro erreicht.Im vierten Quartal habe sich jedoch bereits ein dunkleres Bild gezeichnet. Zwar sei der Umsatz auch hier deutlich gewachsen. Und zwar um rund 24 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Aufgrund hoher Lagerbestände nach der Corona-Krise, die sich nur mit Rabatten hätten verkaufen lassen, habe das EBIT jedoch lediglich 41 Millionen Euro betragen. Mit 1,8 Prozent liege die EBIT-Marge daher deutlich unter den 7,6 Prozent des Gesamtjahrs.Der Abbau der Lagerbestände werde die Margen auch im ersten Halbjahr 2023 weiter belasten. Hinzu komme, dass der Krieg in der Ukraine, die Gefahr einer Rezession, die hohe Inflation sowie steigende Zinsen zu einer schwankenden Nachfrage der Verbraucher sowie der Einzelhändler geführt hätten. Daher gehe PUMA 2023 von einem währungsbereinigten Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich aus. Beim Ergebnis könnte sich sogar ein deutlicher Rückgang einstellen. Der Sportartikelhersteller erwarte ein EBIT von 590 bis 670 Millionen Euro. Die Gewinnerwartung falle damit eher schwach aus. Das mittlere Ziel liege deutlich unter den von Analysten erwarteten 666 Millionen Euro.Ein Einstieg drängt sich aktuell nicht auf, so Julian Weber von "Der Aktionär". Bereits investierte Anleger sollten den Stopp bei 50 Euro beachten. (Analyse vom 01.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link