XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

50,66 EUR -0,67% (16.10.2023, 09:02)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com. (16.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - PUMA-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die PUMA-Aktie (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) befindet seit dem Verlaufshoch bei 65,98 EUR vom 10. August in einem Abwärtstrend und hat die Abwärtsdynamik dabei immer weiter erhöht, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 5. Oktober sei es zu einem weiteren kräftigen Kurseinbruch gekommen, wobei das Papier unter die Ichimoku-Wolke im Tageschart gerutscht sei und sich damit die Lage auch langfristig eingetrübt habe. Zunächst hätten sich die Papiere an der Unterstützung um 52 EUR fangen können, am Freitag sei aber auch diese Marke nach unten durchbrochen und damit weitere Schwäche angedeutet worden.AusblickDie Aktie von PUMA SE könnte das Short-Signal mit dem Durchbruch unter die Unterstützung bei 52 EUR sowie die sehr bärische Tageskerze vom Freitag am heutigen Montag bestätigen und weiter abgeben. Die nächste Anlaufmarke wäre dabei mittelfristig die Unterstützungszone um 48,30 EUR. Erholungen sollten hingegen wohl bereits im Bereich der ehemaligen Unterstützung um 52 EUR auslaufen, die nun zum Widerstand gedreht sei. Gelinge ein Anstieg über 52 EUR, wäre ein Hochlauf zum 10er-EMA zu erwarten, ohne dass sich etwas am übergeordneten Abwärtstrend ändern würde. (Analyse vom 16.10.2023)Börsenplätze PUMA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:51,02 EUR +0,2852% (16.10.2023, 09:11)