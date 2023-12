Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

54,06 EUR +0,93% (20.12.2023, 14:25)



XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

54,00 EUR +0,37% (20.12.2023, 14:19)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com. (20.12.2023/ac/a/d)





Herzogenaurach (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer AQR Capital Management, LLC senkt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der PUMA SE moderat:Die Leerverkäufer des Hedgefonds AQR Capital Management, LLC lassen ihr Engagement in den Aktien des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) die Offenlegungsschwelle unterschreiten.Der in Greenwich, Connecticut, USA, beheimatete Hedgefonds-Riese AQR Capital Management, LLC hat am 19.12.2023 seine Netto-Leerverkaufsposition in den PUMA SE-Aktien von 0,50% auf 0,49% abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den PUMA-Aktien:0,49% AQR Capital Management, LLC (19.12.2023)Börsenplätze PUMA-Aktie: