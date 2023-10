unter folgendem Link.



Börsenplätze PUMA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

52,82 EUR -11,70% (05.10.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

52,76 EUR -11,45% (05.10.2023, 17:45)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com. (05.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.Im angeschlagenen Marktumfeld sei die PUMA-Aktie am Donnerstag zweistellig abgesackt. Das Papier des fränkischen Sportartikelherstellers sei auf den tiefsten Stand seit Anfang Juli gefallen. Anleger hätten im großen Umfang die PUMA-Aktien verkauft, nachdem Gerüchte über eine mögliche Gewinnwarnung die Runde gemacht hätten, die derzeit dämpfend auf die Analystenschätzungen einwirken sollten. Auslöser seien Gespräche zwischen PUMA und Analysten gewesen. Am Montag beginne die sogenannte "Black-Out-Phase", in der Konzern im Vorfeld des Quartalsberichts Ende Oktober seine Finanzkommunikation mit Marktteilnehmern einstelle.Anfang Juli habe PUMA bereits seine Jahresziele bekräftigt. Da habe der Sportartikelhersteller sogar noch Luft nach oben gelassen und eine Erhöhung der Jahresprognose in Aussicht gestellt, "sollten sich die Geschäfte im dritten Quartal weiter positiv entwickeln". Inzwischen habe es allerdings beispielsweise von Modehändlern einige negative Signale zum September-Geschäft gegeben. Anleger sollten trotz der Unsicherheit Ruhe bewahren und den Stopp bei 48 Euro beachten, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2023)(Mit Material von dpa-AFX)