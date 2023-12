Börsenplätze PUMA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

50,26 EUR -7,06% (22.12.2023, 20:05)



XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

49,90 EUR -7,18% (22.12.2023, 17:44)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu den Performance und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (22.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan-Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der deutsche Aktienmarkt habe sich mit leichten Kursgewinnen in das verlängerte Weihnachtswochenende verabschiedet. Am letzten Handelstag vor Heiligabend habe der DAX nochmals moderat zugelegt und Anlegern damit das nahende Fest versüßt. Während das Börsengeschehen insgesamt träge verlaufen sei, hätten einige Einzelwerte deutliche Kursausschläge verzeichnet.Konkret habe der DAX den Handel am Freitag mit einem Plus von 0,11 Prozent auf 16.706 Punkte beendet. Damit bleibe das jüngste Rekordhoch bei 17.003 Punkten weiterhin in Sichtweite. Gleichwohl habe der deutsche Leitindex auf Wochensicht ein Minus von rund 0,3 Prozent verbucht. Dennoch könnten sich Anleger zum Weihnachtsfest an einer Performance von 20 Prozent auf 52-Wochen-Sicht erfreuen. Für den MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) sei es hingegen mit einem Minus von 1,01 Prozent auf 26.943 Punkte stärker bergab gegangen.Unter den Einzelwerten habe es derweil nur wenige Kursausschläge gegeben: Im Fokus hätten eindeutig die Sportartikelhersteller adidas und PUMA gestanden, aber auch der Online-Modehändler Zalando. Alle drei Werte hätten wegen schwacher Prognosen und Zahlen von Nike ( ISIN US6541061031 WKN 866993 ) ein Minus von fünf bis sieben Prozent verbucht.Schließlich hätten Verkaufspläne für ein Kursplus von rund fünf Prozent bei Klöckner & Co gesorgt. Der Stahlhändler wolle sich von vier europäischen Landesgesellschaften trennen. Mit dem geplanten Verkauf eines Teils seines Vertriebsgeschäfts an die spanische Hierros Añon S.A. fokussiert sich das SDAX-Unternehmen stärker auf das weniger volatile und höherwertige Geschäft in der Metallbearbeitung, so Jan-Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link