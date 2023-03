XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

56,52 EUR +0,39% (02.03.2023, 15:41)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com. (02.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.PUMA habe Anlegern am Mittwoch zwar starke Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 präsentiert. Allerdings habe sich das bei der Aktie aufgrund eines zurückhaltenden Ausblick nicht bemerkbar gemacht. Im Gegenteil: Das Papier des fränkischen Konzerns habe deutlich nachgegeben und notiere auch am Donnerstag im Minus. Die Analysten lasse das jedoch unbeeindruckt.Die kurzfristigen Belastungsfaktoren wie der Abbau hoher Lagerbestände dürften noch etwas anhalten. Langfristig stünden die Aussichten aber nicht schlecht. So seien etwa die Ziele bei EBIT und EBIT-Marge für 2025 bestätigt worden. Allerdings habe die PUMA-Aktie jüngst die wichtigen Unterstützungen am GD50 (60,86 Euro) und am GD200 (58,89 Euro) gerissen. Charttechnisch zeichne sich ein eingetrübtes Bild. Ein Einstieg dränge sich daher vorerst nicht auf. Investierte Anleger sollten den Stopp bei 50 Euro beachten, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (analyse vom 02.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze PUMA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:56,42 EUR -0,42% (02.03.2023, 15:49)