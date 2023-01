Börsenplätze PUMA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

63,16 EUR +1,15% (11.01.2023, 11:17)



XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

63,28 EUR +2,06% (11.01.2023, 11:08)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com. (11.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die PUMA-Aktie setze auch zur Wochenmitte ihren jüngsten Aufwärtstrend fort. Rund zwei Prozent Plus stünden beim MDAX-Wert zu Buche. Auch die Analysten seien durchaus zuversichtlich für die Papiere des weltweit drittgrößten Sportartikel-Herstellers. Das Kurspotenzial sei nach Einschätzung der Experten noch nicht ausgereizt.Ganz aktuell habe RBC hat die Einstufung für PUMA SE auf "outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro bekräftigt. Die Aussichten für die Luxus- und Sportartikelbranche in diesem Jahr seien recht attraktiv, so Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Er habe auf die Wiedereröffnung Chinas nach dem Ende der Null-Covid-Politik, erreichbare Markterwartungen und eine Bewertung verwiesen, die vernünftiger erscheine als noch Anfang 2022. PUMA zähle zu seinen bevorzugten Branchenwerten.Insgesamt würden derzeit 24 Analysten die PUMA-Aktie beobachten. 19 Experten stünden auf der Käuferseite, fünf würden eine "neutrale" Haltung einnehmen. Den MDAX-Wert abgeben würde gegenwärtig keiner der Analysten. Das Zwölf-Monats-Konsensziel von 71,81 Euro impliziere rund 14 Prozent Aufwärtspotenzial - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Die PUMA-Aktie setze am Mittwoch ihre Klettertour fort und gewinne mehr als zwei Prozent auf 63,26 Euro. Damit notiere das Papier weiterhin sowohl über der 200-Tage-Linie (60,21 Euro) als auch über dem horizontalen Widerstand im Bereich von 61,00 Euro. Rein charttechnisch könnte die Aktie mittelfristig Richtung 80-Euro-Marke marschieren. Nach unten sei vor allem der GD200 nunmehr eine starke Unterstützung.Wer investiert ist, bleibt weiter an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link