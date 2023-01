Börsenplätze PUMA-Aktie:



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com (13.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aufwärtstrend der PUMA-Aktie habe am gestrigen Donnerstag zwar einen kleinen Dämpfer erlitten. Laut den Analysten sei das Kurspotenzial allerdings noch lange nicht ausgereizt. So zeige sich Oberbulle Richard Edwards von Goldman Sachs heute sehr optimistisch für die Sportartikelbrache und habe sein Kursziel für PUMA bekräftigt.Nach aktuellen Wirtschaftsprognosen seiner Bank habe Edwards das Kursziel für PUMA bei 96 Euro belassen und empfehle die Aktie weiter zum Kauf. Für Großbritannien rechne er zwar weiterhin mit einer Rezession, sei aufgrund des ausgeglicheneren Gasmarktes aber etwas zuversichtlicher. In der Eurozone gehe Edwards dagegen nicht mehr von einer Rezession aus, stattdessen prophezeie er robuste Einzelhandelsumsätze im Nichtlebensmittelbereich. Der britische Bekleidungssektor, angeführt von der Inditex-Tochter Zara, habe in den drei Monaten bis Dezember im Vergleich zum Vorjahr zugelegt.Jüngst hätten auch andere Experten ihre bullishe Einschätzung bekräftigt. So habe Analystin Anne-Laure Bismuth von HSBC das Kursziel von 67 auf 72 Euro angehoben und empfehle die Aktie weiter zum Kauf. Darüber hinaus habe Cowen-Analyst John Cernan sein Kursziel von 67 Euro sowie die Einstufung "market perform" bestätigt.Verkaufen würde die PUMA-Aktie von den 24 von Bloomberg befragten Analysten weiterhin keiner. Das durchschnittliche Kursziel liege mit 72,05 Euro rund 14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.Investierte Anleger bleiben daher weiter an Bord, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.01.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link