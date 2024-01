Börsenplätze PUMA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

47,86 EUR -3,66% (04.01.2024, 11:18)



XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

47,85 EUR -3,49% (04.01.2024, 11:03)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu den Performance und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (04.01.2024/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Kein schöner Auftakt in den neuen Handelstag für die Anteilseigner von PUMA oder adidas. Die beiden Papiere würden sich aktuell jeweils um knapp drei Prozent verbilligen. Von beiden Unternehmen gebe es keine neuen Nachrichten, dafür aber von einem Konkurrenten - und die schmerze die Marktteilnehmer wirklich.So sorge eine Gewinnwarnung des britischen Sporthändlers JD Sports am Donnerstag für lange Gesichter an der Börse. Während die Titel von JD Sports an der Londoner Börse um rund ein Fünftel eingebrochen seien, gehe es für die Aktien der beiden deutschen Sportartikelhersteller ebenfalls bergab. Außerdem seien die Vorgaben aus den USA klar negativ mit einem Kursverlust von mehr als zwei Prozent beim größten Konkurrenten Nike gewesen.JD Sports Fashion habe seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr nach einem enttäuschenden Verlauf des wichtigen Weihnachtsgeschäfts gesenkt. Das Unternehmen habe ungewöhnliches Wetter und zurückhaltende Konsumausgaben für die schwachen Umsätze in der Zeit vor den Feiertagen verantwortlich gemacht. Wie es weiter geheißen habe, würden die Margen im Gesamtjahr wohl geringer ausfallen als im Vorjahr. Begründet worden sei dies mit Sonderangeboten und Werbeaktionen, mit denen in der Weihnachtszeit Käufer angezogen worden seien.Es bleibt dabei: DER AKTIONÄR hatte in seinem Jahresheft für 2024 bereits vor zu viel Optimismus bei den Sportartikelherstellern gewarnt und dabei unter anderem auf den zunehmend intensiveren Wettbewerb hingewiesen. Dementsprechend besteht bei beiden aktuell kein Handlungsbedarf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur PUMA-Aktie. (Analyse vom 04.01.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link