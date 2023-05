Börsenplätze PUMA-Aktie:



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com (26.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Bekanntgabe der Quartalszahlen kenne die PUMA-Aktie nur eine Richtung: Nach unten. Auch die Erhöhung der Dividende habe die Enttäuschung über den Gewinnrückgang im ersten Quartal nicht wettmachen können. Nun laufe der Kurs gefährlich nahe am Oktober-Tief bei 42,97 Euro. Was sollten Anleger beachten?PUMA habe die Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 10 Cent auf 82 Cent je Aktie erhöht. Obwohl CEO Arne Freundt die Jahresprognose mit Bekanntgabe der Quartalszahlen bestätigt habe, habe die Aktie seither rund 20 Prozent eingebüßt. Denn es habe an der Profitabilität gemangelt.Durchbreche der Kurs das Oktober-Tief, sollte die 40-Euro-Marke Unterstützung bieten. Die 25 von Bloomberg befragten Analysten seien sich aber einig, dass der Wind schon bald drehen werde: 17 der Experten würden zum Kauf der Aktie raten, keiner würde verkaufen.Thomas Maul von der DZ BANK rate beispielsweise zum Kauf der Aktie, habe das Kursziel am Dienstag aber dennoch von 64 auf 62 Euro gesenkt. Der Sportartikelhersteller könne sich "den schwierigen Marktbedingungen in Nordamerika nur bedingt entziehen". Für das laufende Jahr erwarte Maul aber ein achtprozentiges Umsatzwachstum sowie ein operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau. Angesichts der günstigen Bewertung sei das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie attraktiv.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link