PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

Paris (www.aktiencheck.de) - PUMA: Käufer machen weiter Druck - ChartanalyseEinen interessanten Eindruck macht aktuell die PUMA-Aktie (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) diese kam im November ausgehend von ihrem Erholungshoch bei 54 EUR etwas zurück und testete den alten Supportbereich ab ca. 49,52 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Hier habe sich die Aktie stabilisieren können und die Bullen würden gerade an einer kleinen inversen SKS-Formation basteln. Gestern habe PUMA gegen den allgemeinen Markttrend um 2,71% zulegen können. Heute bestünde die Chance, den kurzfristigen Boden zu vollenden, wobei sich den Bullen bei 51,12 EUR ein Widerstand in den Weg stelle.Mit Argusaugen würden Trader und Anleger aktuell die Entwicklung in der PUMA-Aktie verfolgen. Idealerweise würden die Käufer nach den gestrigen Gewinnen direkt weiter Druck machen und den Widerstandsbereich bei 51,12 EUR überwinden. Anschließend könnte es in Richtung 54 EUR gehen. Könne man die dortige Hürde überwinden, eröffne sich weiteres Aufwärtspotenzial. Sofern es aber zu Notierungen unterhalb von 48,80 EUR komme, nehme das Risiko wieder zu. Spätestens unterhalb von ca. 46,80 EUR müsste mit einem Test des Jahrestiefs gerechnet werden. Eine Fortsetzung des Abwärtstrends, der Ende 2021 gestartet sei, wäre dann möglich. (Analyse vom 08.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:50,86 EUR +0,47% (08.12.2022, 08:29)