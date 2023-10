Börsenplätze PUMA-Aktie:



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.Um elf Prozent sei die PUMA-Aktie am gestrigen Donnerstag in die Tiefe gestürzt. Gerüchte um ein schwaches drittes Quartal hätten auch die Papiere der Konkurrenz in Mitleidenschaft gezogen. Eine Baustelle in der gesamten Sportartikelbranche sei weiterhin China. Doch genau hier gebe es jetzt einen Hoffnungsschimmer.Das Umsatzwachstum und die Bruttomargen könnten bei PUMA im dritten Quartal hinter den Markterwartungen zurückgeblieben sein, habe Stifel-Experte Cedric Lecasble angedeutet. PUMA habe auf die Spekulation mit einer Bestätigung der Jahresziele reagiert.Klar sei aber: Gerade das China-Geschäft schwächle immer noch - und das in der gesamten Sportartikelbranche. Laut einer Bloomberg-Meldung könnte die Nachfrage in China nach Sportbekleidung nun aber steigen: Mit dem Nationalen Fitnessplan 2021 bis 2025 wolle China die Fitness seiner Bürger fördern. 2020 hätten 37 Prozent der Bevölkerung, also 544 Millionen Menschen, regelmäßig Sport getrieben.Bis 2025 sehe der Fitness-Plan eine Beteiligung von 38 Prozent der Bevölkerung vor. Das wären 14 Millionen Chinesen mehr, die für den Kauf von Sportklamotten in Frage kommen würden. Ebenfalls positiv: Nach jüngsten Daten der General Administration of Sportslagen sollten die Pro-Kopf-Ausgaben für Sport, die im Jahr 2002 bei 245 Dollar gelegen hätten, bis 2025 in Richtung 1.900 Dollar steigen.Anleger bewahren daher die Ruhe und beachten den Stopp bei 48 Euro, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link