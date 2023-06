Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com. (07.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.Seit Anfang Februar kämpfe die PUMA-Aktie mit herben Rücksetzern. Gut ein Drittel seines Wertes habe der fränkische Sportartikel-Hersteller innerhalb weniger Monate verloren. Nun schüre aber ein Doppeltief an einer wichtigen Unterstützung und ein Indikator die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Abwärtstrends.Mit dem erfolgreichen Test der Unterstützung der Horizontalen bei 43,80 Euro vergangene Woche habe die PUMA-Aktie ein Doppeltief gebildet. Dies könnte ein Anzeichen für eine Trendwende sein - auch wenn sich das Papier nach wie vor im seit Februar gültigen Abwärtskanal befinde. Dafür spreche auch das Kaufsignal im RSI-Indikator. Dieser sei vom überverkauften Bereich in den neutralen Bereich zurückgekehrt.Das nächste Ziel befinde sich an der Oberseite des Trendkanals bei etwa 51 Euro. Schaffe es die PUMA-Aktie, diesen Widerstand hinter sich zu lassen, könne sie relativ zügig in Richtung der Horizontalen bei 59,18 Euro steigen, was einem Kurspotenzial von etwa 20% entspreche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PUMA-Aktie: