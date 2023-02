Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com. (21.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.In den ersten neun Monaten habe PUMA bei Umsatz und EBIT neue Rekorde erzielen können. Am 1. März öffne der Sportartikelhersteller seine Bücher und präsentiere die Zahlen für das Gesamtjahr. Dabei dürfte es auch einen ersten Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben. Goldman Sachs habe im Vorfeld seine Kaufempfehlung bestätigt.Analyst Richard Edwards habe seine Schätzungen für Unternehmen aus der europäischen Haushalts- und Konsumgüterbranche nach aktualisierten Wirtschaftsprognosen für Wachstum und Inflation in den Jahren 2023 und 2024 überarbeitet. Für den Euroraum hätten die Goldman-Ökonomen ihre Schätzung für das Beschäftigungswachstum im laufenden Jahr von -0,4 Prozent auf stagnierend nach oben korrigiert, so Edwards. Es werde nun nicht mehr mit einer Rezession in der Euroregion gerechnet. Vor diesem Hintergrund habe der Analyst der US-Investmentbank auch das Kursziel für die Aktie von PUMA von 96 auf 100 Euro angehoben.Frische Impulse liefere die bestätigte Kaufempfehlung heute keine. Die Aktie setze ihre Konsolidierung oberhalb der 60-Euro-Marke und der 200-Tage-Linie fort. Der seit Oktober 2022 gültige Aufwärtstrend sei intakt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PUMA-Aktie: