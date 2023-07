Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

51,40 EUR -1,08% (07.07.2023, 10:09)



XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

51,64 EUR -0,54% (07.07.2023, 09:56)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com (07.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In einem schwachen Gesamtmarkt sei auch die Erholung beim Sportartikelhersteller PUMA ins Stocken geraten. Der Ausbruch über die 200-Tage-Linie werde auf die Probe gestellt. Gehe es jedoch nach den Analysten von Goldman Sachs, sei die Aktie viel zu günstig bewertet. Sie könnte sich demnach fast verdoppeln.Die in den Haushalten zur Verfügung stehenden Barmittel seien in Europa und Großbritannien im ersten Quartal höher ausgefallen als von ihm gedacht, habe Analyst Richard Edwards geschrieben. Der Experte hebe seine entsprechenden Annahmen für das Jahr an und belasse die Einstufung für PUMA auf "buy" mit einem Kursziel von 98 Euro.Ein größerer finanzieller Spielraum der Konsumenten dürfte einen positiven Einfluss auf die Aktie haben. Zwar gebe PUMA nach einem Test des GD200 derzeit im Zuge der Gesamtschwäche des Marktes nach, positiv sei jedoch, dass das Kaufsignal im Supertrend-Indikator weiterhin aktiv sei."Der Aktionär" teilt die Sicht von Goldman Sachs und sieht PUMA als Favorit für das zweite Halbjahr, so David Schenk von "Der Aktionär". Für die Bullen gehe es nun darum, den GD200 hinter sich zu lassen, bevor sie die alten Hochs in Angriff nehmen könnten. (Analyse vom 07.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PUMA-Aktie: