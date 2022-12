XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (05.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.Seit Jahresbeginn habe der fränkische Sportartikelhersteller über die Hälfte der Marktkapitalisierung verloren. Corona-Lockdowns in China und die durch die Rezession gedrückte Konsumlaune hätten die PUMA-Aktie belastet. Zuletzt habe es weitere unerfreuliche Nachrichten gegeben, allerdings hätten diese kaum für nachhaltige Kursbewegungen gesorgt.So habe die Bekanntgabe, dass der langjährige CEO Björn Gulden zum Konkurrenten adidas wechseln werde, für ein zwischenzeitliches Minus von 15% gesorgt. Jedoch habe dieses im Tagesverlauf fast wieder aufgeholt werden können. Auch der bevorstehende DAX-Abschied - PUMA müsse voraussichtlich für den Sportwagenbauer Porsche weichen - habe die Aktie kaum bewegt. Das sei durchaus als positiv zu werten - wie es scheine, sei ein Großteil der negativen Faktoren bereits eingepreist. Positiv gestimmt für PUMA seien auch die Analysten.Trotz der jüngsten Ereignisse, dürfte sich bei PUMA wenig ändern. Der zukünftige Chef Arne Freundt habe bereits jahrelange Erfahrung an der Seite von Noch-CEO Gulden gesammelt. Auch der bevorstehende Abschied aus dem deutschen Leitindex werde auf das operative Geschäft keinen Einfluss haben. Daher bleibe PUMA trotz anhaltender Herausforderungen in der Branche der Favorit im Sektor. Bereits investierte Anleger sollten an ihrer Position festhalten, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.12.2022)Börsenplätze PUMA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:50,06 EUR -0,64% (05.12.2022, 17:04)