Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

58,30 EUR +0,66% (19.07.2023, 10:58)



XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

58,38 EUR +0,93% (19.07.2023, 10:48)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com. (19.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tags zuvor habe der DAX nach zähem Start letztlich leichte Gewinne erzielt. Orientierungsmarke nach oben sei zunächst das Vorwochenhoch bei 16.185 Punkten. Heute gehe es freundlich weiter und der DAX klettere in den ersten Handelsminuten direkt über diese Marke und knacke sogar die 16.200 Punkte. Auch bei PUMA gehe es weiter mit großen Schritten nach oben.Ende Mai habe die PUMA-Aktie noch ein neues Jahrestief bei 43,81 Euro erreicht. Im Anschluss hätten Schnäppchenjäger zugeschlagen und für einen nachhaltigen Rebound gesorgt, der bis heute anhalte. Inzwischen hätten die Bullen gleich mehrere Wiederstände geknackt. Den meisten Rückenwind liefere aktuell die wichtige 200-Tage-Linie. Der Indikator verlaufe bei rund 53 Euro und fungiere als starker Support.Als nächstes Etappenziel stehe der Ausbruch über den Widerstand an der 58-Euro-Marke auf der Agenda der Bullen. Gelinge der nachhaltige Ausbruch (mit Tagesschluss über dieser Marke), werde ein starkes Kaufsignal ausgelöst und der Weg sei frei bis zur psychologisch wichtigen 60-Euro-Marke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PUMA-Aktie: