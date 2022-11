Börsenplätze PUMA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

46,43 EUR +1,09% (07.11.2022, 10:54)



XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

46,58 EUR +1,09% (07.11.2022, 10:40)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (07.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Neun Jahre habe Bjørn Gulden als Erfolgsgarant von PUMA gegolten. Unter seiner Leitung habe der Konzern ein Rekordergebnis nach dem anderen eingefahren. Jetzt wechsele er zum Konkurrenten adidas . Nach dieser Bekanntgabe sei die adidas-Aktie in die Höhe geschnellt, die Papiere von PUMA seien unter Druck geraten. Was würden nun die Analysten raten?Das Potenzial der PUMA-Aktie sei weiterhin groß, dabei seien sich die Analysten einig. Von den 24 von Bloomberg befragten Experten rate keiner zum Verkauf. 19 sprächen sich für ein "Kaufen" und fünf für ein "Halten" der Aktie aus.Credit Suisse-Analyst Simon Irwin beispielsweise habe die Einstufung auf "outperform" belassen. Mit einem Kursziel von 60 Euro spreche er der Aktie weiterhin 33 Prozent Potenzial zu. Noch bullisher sei Stifel-Analyst Cedric Lecasble mit einem Kurspotenzial von 88 Prozent und einer Kaufempfehlung. Ziel: 85 Euro.J.P. Morgan habe noch einen drauf gesetzt. Analystin Chiara Battistini habe das Kursziel bei 90 Euro mit der Einstufung "overweight" belassen. Der Abschied von Gulden bei PUMA habe am Freitag sehr überrascht, habe sie geschrieben. Weniger überrascht habe sie die darauf folgende Kursrally bei adidas, da die Aktien im Griff von Leerverkäufern gewesen seien und die Aktionäre einen neuen Chef sehen wollten, um wieder mittelfristig zu denken.Bereits investierte Anleger halten an der PUMA-Position fest, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär" zur PUMA-Aktie. (Analyse vom 07.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link