Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

64,96 EUR +0,31% (11.08.2023, 11:05)



XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

64,88 EUR -0,18% (11.08.2023, 10:51)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com (11.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Favoriten für das zweite Halbjahr" sei die Titelstory der AKTIONÄR-Ausgabe 27 gewesen. Eine der Empfehlungen: PUMA. Konkurrent adidas sei im ersten Halbjahr an der Börse um 40 Prozent gestiegen, PUMA habe ein Prozent im Minus notiert. Zeit für die Aufholjagd, lautete unser Fazit, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Der Tipp gehe bislang voll auf.Die PUMA-Aktie liege seit der Empfehlung 19 Prozent im Plus. Neben der günstigen Bewertung habe eine starke Belebung der Geschäfte den PUMA-Kurs angetrieben. Im zweiten Quartal seien die Erlöse um knapp 6 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro gestiegen. Währungsbereinigt habe das Wachstum bei gut 11 Prozent gelegen.Seinen Ausblick für das Gesamtjahr habe PUMA bestätigt, jedoch Luft nach oben gelassen. Das Unternehmen wolle von Quartal zu Quartal schauen.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur PUMA-Aktie. (Analyse vom 11.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PUMA-Aktie: