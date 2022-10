Börsenplätze PUMA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

46,33 EUR -1,00% (20.10.2022, 12:12)



XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

46,25 EUR -1,20% (20.10.2022, 12:06)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (20.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die PUMA-Aktie habe in den vergangenen Monaten deutlich Federn lassen müssen. Die Papiere des Sportartikel-Herstellers hätten auf Halbjahressicht rund 36 Prozent verloren. Neben den zuletzt enttäuschenden Zahlen der Konkurrenten adidas und Nike würden bei PUMA auch Konjunktursorgen auf die Stimmung der Anleger drücken. Eine Analystenstudie verbreite jedoch Zuversicht. Sei dies gerechtfertigt?Konkret habe die UBS ihr Kursziel für die Papiere des DAX-Konzerns zwar von 105 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "buy" belassen. Trotz eines im Branchenvergleich besseren Abschneidens und Marktanteilgewinnen habe sich die Aktie des Sportartikelherstellers noch etwas schwächer als adidas entwickelt, habe Analystin Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben.Die konjunkturellen Belastungen hätten offensichtlich auch bei robusten Unternehmen der Branche für Vorsicht gesorgt. Bei einer Erholung der Konjunktur gehöre PUMA allerdings zu den aussichtsreichsten Werten des Sektors.Die PUMA-Aktie notiere am Donnerstag mit einem Minus von 1,8 Prozent knapp unter der 46-Euro-Marke. Der Chart sei nach wie vor arg angeschlagen und es würden - sofern weiterer Verkaufsabdruck aufkommen sollte - weitere Abgaben in Richtung des Corona-Tiefs drohen, das bei 40,00 Euro liege. Damit sich das Chartbild indes wieder etwas aufhelle, müssten die Papiere zunächst den Widerstand bei 53,90 EUR (Jahres-Hoch 2018; 3. Juni) überwinden und dann anschließend noch den GD50 (aktuell: 56,59 Euro) knacken.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link