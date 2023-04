Börsenplätze PUMA-Aktie:



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com. (26.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.PUMA habe im ersten Quartal beim Umsatz einen dynamischen Sprint gezeigt. Die große Baustelle in China scheine der Vergangenheit anzugehören. Die Profitabilität habe dabei nicht mithalten können. Neu-CEO Arne Freundt stehe im zweiten Quartal vor anhaltenden Herausforderungen. Die Jahresprognose habe er dennoch bestätigt.Der Umsatz sei um 14,4 Prozent auf knapp 2,2 Milliarden Euro geklettert. Wachstumstreiber sei der europäische Markt mit einem Plus von 25,4 Prozent gewesen, zudem habe sich die Lage im chinesischen zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie wieder verbessert. In Nordamerika seien die Umsätze aufgrund übervoller Lager im Off-Price-Segment allerdings um knapp ein Prozent zurückgegangen.Das operative Ergebnis sei aufgrund hoher Kosten und Rabatten um 10,5 Prozent auf rund 176 Millionen Euro gesunken. Unter dem Strich habe PUMA mit 117,3 Millionen Euro etwa 3,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum verdient.Im laufenden zweiten Quartal erwarte Freundt aufgrund der hohen Lagerbestände nur ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Für das Gesamtjahr solle das Wachstum im hohen bis einstelligen Prozentbereich liegen. Die Spanne beim operativen Ergebnis setze der Konzernchef bei 590 Millionen bis 670 Millionen Euro an.Ein Einstieg drängt sich derzeit noch nicht auf, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.04.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link