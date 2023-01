XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

60,02 EUR +0,54% (27.01.2023, 13:24)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com. (27.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.Am ersten März öffne der fränkische Sportartikelherstellers seine Bücher und lege die Zahlen zum Schlussquartal vor. In den ersten neun Monaten habe PUMA bei Umsatz und EBIT neue Rekorde erzielen können. Mehrere Experten hätten im Vorfeld der Zahlen ihre bisherigen Kursziele für die Aktie bestätigt.Die PUMA-Aktie habe zuletzt wieder Gewinne abgeben müssen. Aus charttechnischer Sicht sollte die GD200 bei 59,38 Euro den Kurs jedoch stützen. Würden die Zahlen passen, sollte einer Trendfortsetzung nichts im Wege stehen. Investierte Anleger sollten daher weiter an Bord bleiben, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze PUMA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:60,10 EUR -0,07% (27.01.2023, 13:38)