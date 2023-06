Börsenplätze PUMA-Aktie:



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com (22.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Früher habe PUMA adidas an der Börse den Rang abgelaufen. Von 2017 bis 2022 sei die PUMA-Aktie 140 Prozent geklettert, während adidas zehn Prozent verloren habe. 2023 habe sich das Bild gewandelt: adidas liege 40 Prozent im Plus und PUMA 15 Prozent hinten.Zuzanna Pusz von der UBS sehe bei adidas immer noch viel Luft. Pusz habe das Kursziel für adidas deutlich von 148,40 auf 216 Euro angehoben. Die ersten Anzeichen für mehr Markendynamik seien da, habe sie in ihrer Studie geschrieben. Die neue Strategie dürfte ab 2024 zusätzlich Schub geben. Zudem schwinde der hohe Margendruck in der Branche.Zuletzt habe es bereits mehrere positive Analystenkommentare zu adidas gegeben. Kepler Cheuvreux etwa hatbe die Aktie von "halten" auf "kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 177 auf 191 Euro angehoben. adidas sei eine Optimierungsstory, die vom guten Ruf des neuen Konzernchefs Björn Gulden profitiere.Das Bankhaus Metzler habe das Kursziel von 160 auf 185 Euro angehoben. Das Yeezy-Drama scheine zu einem guten Ende zu kommen. Mögliche Abschreibungen in Höhe von 500 Millionen Euro auf bestehende Bestände habe er nun aus seinem Bewertungsmodell herausgenommen, so der Analyst Tom Diedrich.Folglich sehe der adidas-Chart sehr ansprechend aus. Der Titel stehe kurz davor, auf ein neues 52-Wochen-Hoch zu steigen. Indes rücke bei PUMA so langsam das 52-Wochen-Tief bei 41,31 Euro bedenklich nah.adidas befinde sich, anders als PUMA, auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", notiere aber erst vier Prozent im Plus. Ein Break auf ein neues 52-Wochen-Hoch wäre ein starkes Kaufsignal und sollte die Performance merklich ausbauen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link