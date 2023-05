Börsenplätze PUMA-Aktie:



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com (19.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Papiere von adidas und PUMA stünden im HDAX mit weitem Abstand am HDAX-Ende. Der Grund sei in den USA zu suchen, wo der Sportschuh- und Sneaker-Händler Foot Locker eine Umsatzwarnung ausgesprochen habe. Aus technischer Sicht herrsche vor allem beim MDAX-Wert PUMA die Alarmstufe Rot. adidas halte sich noch vergleichsweise gut.Foot Locker habe seine Umsatzprognose für das Jahr drastisch gesenkt und damit neue Sorgen für den gesamten Einzelhandel entfacht. Das US-Unternehmen rechne im laufenden Geschäftsjahr nun mit einem Umsatzrückgang von 6,5 bis 8,0 Prozent. Zuvor habe die Prognose auf ein Umsatzminus von 3,5 bis 5,5 Prozent gelautet.Die Aktie von Foot Locker verliere kurz nach Handelsstart zehn Dollar oder 24 Prozent. In deren Sog büße der deutsche Sportartikelkonzern PUMA rund fünf Prozent an Wert ein. Auch bei adidas würden rote Vorzeichen mit einem Minus von 3,6 Prozent herrschen.PUMA habe die Unterstützung von 50 Euro durchbrochen und damit ein weiteres Verkaufssignal generiert. Die nächste Haltestelle sei jetzt bei etwa 45 Euro zu finden.Bei PUMA sollten Anleger auf eine Bodenbildung warten, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". adidas ist laufende Empfehlung - hier besteht kein Handlungsbedarf. (Analyse vom 19.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link