Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

64,28 EUR +2,62% (22.08.2023, 11:56)



XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

64,20 EUR +2,85% (22.08.2023, 11:53)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com (22.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die PUMA-Aktie sei mit frischem Schwung in die aktuelle Woche gestartet. Am heutigen Dienstag gebe es zudem eine neue Analystenstimme: Thomas Maul von der DZ BANK habe das Kursziel deutlich in die Höhe geschraubt. Das dürfte die Aufwärtsbewegung weiter befeuern. Starte nun die nächste Rally?Maul habe das Kursziel am heutigen Dienstag von 66 auf 73 Euro angehoben und empfehle die Aktie weiter zum Kauf. Er sehe den Sportartikelhersteller auf Kurs, das mittel- beziehungsweise langfristige Wachstums- und Margenprofil zu verbessern. In Nordamerika und China plane PUMA, die Vertriebsqualität zu verbessern, eine höhere Glaubwürdigkeit der Marke im Sport-Performance-Bereich zu erreichen und dem einheimischen Management mehr Freiheit einzuräumen.Trotz mehrerer Rücksetzer befinde sich die Aktie seit Juni im Aufwärtstrend. Nach dem August-Hoch bei 65,98 Euro hätten die Papiere zwar wieder Gewinne abgeben müssen - doch nun würden sich die Anzeichen für eine neue Rally verdichten. In Reichweite rücke das Februar-Hoch bei 67,34 Euro, danach würden Gewinne bis in den Bereich der 70-Euro-Marke winken.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PUMA-Aktie: