Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com. (29.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikel-Herstellers PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.Anfang Februar habe die PUMA-Aktie den Rückwärtsgang eingelegt. Im Juni habe die Stimmung aber gedreht: Satte 20% sei die Aktie im bisherigen Monatsverlauf nach oben geschossen. Ein Blick in die Vergangenheit zeige: Eine derart starke Juni-Performance habe es in den letzten 20 Jahren nicht gegeben. Wie könnte es im Juli weitergehen?Im 20-Jahres-Rückblick habe die PUMA-Aktie im Juni durchschnittlich minus 1,5% verloren. Der Juni 2023 sei mit einem Plus von 20,2% dagegen der beste in dem gesamten Zeitraum gewesen - 2019 liege mit einer Juni-Performance von 12,7% auf Platz zwei.Historisch betrachtet sollte der Juli sogar noch besser laufen. In diesem Monat habe die Aktie im Schnitt um 1,3% zugelegt. 2022 habe die PUMA-Aktie sogar eine Performance von 4,4% geschafft. Spitzenreiter der vergangenen 20 Jahre sei das Jahr 2015 mit einem Plus von 21,2% gewesen. Die Chancen stünden gut, dass dieses Jahr ebenfalls einen starken Juli hervorbringe - das Geschäft in China sei zurück und die Aktie sei günstig bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PUMA-Aktie: