Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze PUMA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

59,00 EUR +3,73% (04.1012.2023, 14:22)



XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

58,82 EUR +3,63% (04.01.2023, 14:09)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com. (04.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.Die PUMA-Aktie habe sich von ihrem Ende Oktober markierten Jahrestiefs bei 44,06 Euro wieder deutlich erholt. Seitdem habe der Titel mehr als 30% Plus gemacht. Kurz vor Weihnachten habe US-Rivale Nike für Rückenwind gesorgt. Aktuell würden Anleger aufgrund des nachlassenden Inflationsdrucks und zugleich verbesserten Konjunkturaussichten bei PUMA zugreifen.Nachdem am Dienstag die deutschen Verbraucherpreise für den Dezember eine weitere Verlangsamung der Teuerung auf hohem Niveau belegt hätten, hätten die am Mittwoch veröffentlichten französischen Verbraucher- sowie die deutschen Importpreise in die gleiche Richtung gezeigt. Bereits Ende Dezember seien positive Inflationsdaten aus Spanien gekommen. Überdies seien die Einkaufsmanagerindices für den spanischen und italienischen Dienstleistungssektor im Dezember besser als erwartet ausgefallen.Auch die Analysten würden sich mehrheitlich optimistisch für den MDAX-Wert zeigen, der jüngst seinen Platz im Standardwerte-Index an Porsche verloren habe. Von 24 von Bloomberg befragten Experten würden 19 zum Kauf raten und fünf stünden der PUMA-Aktie neutral gegenüber. Zum Verkauf rate indes keiner der Analysten. Das 12-Monats-Konsensziel von 70,39 Euro impliziere rund 21% Luft nach oben - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Grund für den Optimismus dürfte die durchaus moderate Bewertung der PUMA-Aktie sein. Das 2023er-KGV von 24 liege deutlich unter dem historischen Schnitt (Fünf-Jahres-Basis) von 49. Und auch die Peers seien im Vergleich teurer und würden derzeit mit dem 31-fachen Gewinnmultiple an der Börse bezahlt.Die Entwicklung des Unternehmens verlaufe schon seit einiger Zeit dynamischer als beim großen Konkurrenten: Während adidas etwa die Prognosen mehrmals habe kassieren müssen, habe der MDAX-Konzern seinen Jahresausblick bestätigt und zudem weitere Investitionen angekündigt. Kurzum: Wer investiert sei, bleibe weiter dabei.Hinweis: Die PUMA-Aktie sei keine laufende Empfehlung des "Aktionärs", so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)