Börsenplätze PUMA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

50,22 EUR -1,22% (25.11.2022, 12:25)



XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

50,20 EUR -0,83% (25.11.2022, 12:26)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (25.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.Der Chefwechsel des ehemaligen PUMA-CEOs Bjørn Gulden zu adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW) habe an den Börsen hohe Wellen geschlagen. Die PUMA-Aktie sei zunächst unter Druck geraten, danach sei der Kurs wieder nach oben gedreht, inzwischen habe der Titel erneut Verluste einstecken müssen. Gehe man nach den Analysten, kenne der Kurs in Zukunft aber nur eine Richtung: nach oben.Die 24 von Bloomberg befragten Analysten seien sich weitgehend einig: 19 würden zum Kauf der Aktie raten, verkaufen würde keiner.Analyst Richard Edwards von Goldman Sachs habe das Kursziel von 90 auf 96 Euro erhöht und sei bei seiner Kaufempfehlung geblieben. Der Aktie räume er damit ein Potenzial von starken 92 Prozent ein. Hintergrund der bullishen Einschätzung sei eine aktuelle Goldman-Studie, die in der Eurozone von einer milderen Rezession als bisher ausgehe.Jefferies-Analyst James Grzinic empfehle die Aktie ebenfalls weiter zum Kauf und sehe das Kursziel bei 76 Euro. Er habe von einer "beachtlichen Entwicklung" der Amerikaner in einer generell gemischten Einzelhandels-Berichtssaison geschrieben. Dies könnte ein erstes Signal dafür sein, dass die Preisrisiken im kommenden Jahr in der Sportartikelbranche wieder kleiner werden könnten.Bereits investierte Anleger halten deshalb an der PUMA-Position fest, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link