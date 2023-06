Börsenplätze PUMA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

53,04 EUR +2,00% (23.06.2023, 11:27)



XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

52,88 EUR +1,11% (23.06.2023, 11:15)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com (23.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.Die PUMA-Aktie habe am gestrigen Donnerstag zu den großen Gewinnern an der Börse gehört. Der Kurs sei um zehn Prozent in die Höhe geschossen. Der Grund? Es sei ein vager Optimismus vor dem Quartalsende kursiert. Dies habe sich auch in den Einschätzungen der Analysten widergespiegelt. Auch heute zähle der Titel zu den Gewinnern.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Kaufempfehlung für die PUMA-Aktie mit Ziel 98 Euro bestätigt. Analyst Richard Edwards rechne in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Sportartikelherstellers mit einem leichten Margenrückgang im zweiten Quartal. Das operative Ergebnis (EBIT) sehe er bei 110 Millionen Euro. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum im Gesamtjahr erwarte er nun bei neun Prozent.Ebenfalls bullish äußere sich Analyst Antoine Riou von der Société Générale. Er habe die PUMA-Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 61 auf 65 Euro erhöht. Die Bedenken hinsichtlich der Markendynamik und der Investitionen seien übertrieben und die Bewertung für die Aktie niedrig.Thomas Maul von der DZ BANK habe das Kursziel bereits am gestrigen Donnerstag auf 62 Euro belassen und empfehle die Aktie weiter zum Kauf. Der Bericht zum zweiten Quartal sollte untermauern, dass die diesjährigen Finanzziele gut erreichbar seien. Insbesondere Fortschritte bei der Reduzierung der Lagerbestände sowie eine Beschleunigung der Wachstumsdynamik im China-Geschäft könnten für positive Kursimpulse sorgen.Trotz der zum Teil recht optimistischen Analystenstimmen sehe DER AKTIONÄR in der Sportartikelbranche für die adidas-Aktie derzeit mehr Potenzial. PUMA ist zwar mit einem 2024-KGV von 16 viel günstiger als adidas (KGV: 45), doch die Aussicht auf einen erfolgreichen Turnaround und damit die Rückkehr zu alter Stärke spricht für den DAX-Konzern, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.06.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link