XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

54,98 EUR +3,00% (30.06.2023, 16:58)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie: 696960

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie: PUM

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie: PMMAF

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com. (30.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikel-Herstellers PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.3% im Plus notiere die PUMA am Freitagnachmittag. Damit setze sich ein äußerst erfolgreicher Monat für die Aktie fort. Der deutsche Sportartikel-Hersteller profitiere von einer Studie des Analysehauses Warburg Research, die zwar das Kursziel leicht von 100 Euro auf 99 Euro gesenkt habe, aber das "buy"-Rating beibehalte. Analyst Jörg Frey gehe davon aus, dass das zweite Quartal den Tiefpunkt der Ertragskurve für PUMA darstellen werde. Der Druck durch die Werbekosten werde im zweiten Halbjahr nachlassen und gleichzeitig dürften die Frachtkosten sinken.Charttechnisch betrachtet nehme die PUMA-Aktie Anlauf auf das April-Hoch bei 56,44 Euro, nachdem sie den GD200 bei 52,51 Euro erfolgreich als Unterstützung getestet habe. Für die Bullen stehe nun neben dem genannten Hoch die 59-Euro-Marke im Fokus. Halte die momentane Dynamik an, sei sogar eine baldige Rückkehr zum Januar-Hoch bei 63,98 Euro wahrscheinlich. Dafür würden auch die Kaufsignale im Supertrend- und MACD-Indikator sprechen.Die PUMA-Aktie gebe wieder Gas. "Der Aktionär" teile die bullishe Einschätzung von Warburg Research und sehe langfristig höhere Kurse, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.06.2023)Börsenplätze PUMA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:55,06 EUR +2,34% (30.06.2023, 17:11)