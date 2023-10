Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

52,64 EUR -12,00% (05.10.2023, 15:10)



XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

52,30 EUR -12,22% (05.10.2023, 14:56)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com. (05.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.Die Aktien von PUMA und adidas seien am Donnerstagvormittag die schwächsten Werte im HDAX. Der kleinere Herausforderer falle zeitweise unter 55 Euro und damit auf den niedrigsten Stand seit drei Monaten. Am Markt würden erste Gerüchte über eine mögliche Gewinnwarnung für das Gesamtjahr kursieren.Am Morgen noch habe die PUMA-Aktie noch an der 60-Euro-Marke gekratzt. Das sei passé. Seit 10:30 Uhr etwa verliere der fränkische Sportartikelhersteller kontinuierlich an Wert. Die dpa Deutsche Presse-Agentur zitiere vor wenigen Minuten einen Händler, dass PUMA wohl seine Quartalserwartungen dämpfe. Mehr sei bisher aber nicht an die Oberfläche gesickert.PUMA habe im Anschluss aber noch einmal verlauten lassen, dass man in Richtung der gesteckten Jahresziele voll in der Spur liege. "Wir bestätigen hiermit den Ausblick für das Gesamtjahr", habe eine Sprecherin auf Anfrage der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX mitgeteilt. Zu den am 24. Oktober zur Veröffentlichung anstehenden Quartalsergebnissen habe sich PUMA auf Nachfrage nicht äußern wollen.Die Verunsicherung im Vorfeld der Zahlen bleibe groß, daran dürfte sich kurzfristig nur wenig ändern. Engagierte Anleger sollten den Stoppkurs des AKTIONÄR im Auge behalten. (Analyse vom 05.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PUMA-Aktie: