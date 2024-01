Börsenplätze PUMA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

40,30 EUR -6,84% (24.01.2023, 11:22)



XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

40,61 EUR -5,51% (24.01.2023, 11:07)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu den Performance und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (24.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die PUMA-Aktie stehe am Mittwoch stark unter Druck. Am Vormittag verliere der Titel von Deutschlands zweitgrößtem Sportartikelhersteller 7 Prozent. Der Grund seien die vorläufigen Zahlen für 2023. Belastend auf die Bilanz habe sich laut dem Unternehmen die Entwicklung in Argentinien ausgewirkt.PUMA-CEO, Arne Freundt, habe in der Mitteilung vom Mittwoch insbesondere auf "die signifikante Abwertung des Argentinischen Peso Mitte Dezember" verwiesen. 2023 sei der währungsbereinigte Umsatz um etwa 6,6 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro gestiegen. Das EBIT belaufe sich auf rund 622 Millionen Euro. Ohne die außergewöhnliche Abwertung der argentinischen Währung wäre ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von über 8 Prozent und ein operatives Ergebnis über dem Vorjahr von 641 Millionen Euro erzielt worden, so PUMA.PUMA habe für das abgelaufene Jahr ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 590 bis 670 Millionen Euro angepeilt.Dabei gehe das Unternehmen davon aus, dass die künftige Abwertung des Argentinischen Peso durch entsprechende Preissteigerungen in Argentinien vollständig kompensiert werde.Nach der Meldung verschlechtere sich die charttechnische Lage bei PUMA weiter. Die Aktie notiere jetzt auf dem Niveau von Oktober 2018. Der Titel fiel unter den Stoppkurs des "Aktionär", so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur PUMA-Aktie. (Analyse vom 24.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link