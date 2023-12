Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

59,30 EUR -2,08% (06.12.2023, 19:41)



XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

59,18 EUR -1,89% (06.12.2023, 17:38)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com. (06.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kursverlauf der PUMA-Aktie sei bereits seit Beginn des Jahres eine einzige Achterbahnfahrt. Seit Ende Oktober fahre die Achterbahn allerdings wieder nach oben und habe zuletzt zwei wichtige Widerstände überwinden können. Der nächste kündige sicher aber schon an. Wie gehe es jetzt weiter?Die PUMA-Aktie befinde sich seit dem Test des Märztiefs bei rund 50 Euro Ende Oktober in einem Aufwärtstrend. Zuletzt habe der Kurs den GD50 (55,06 Euro) und den GD200 (55,24 Euro) überwinden können. Ein Beschleuniger für die Aufwärtsbewegung seien auch die Foot-Locker-Zahlen gewesen, welche besser ausgefallen seien als erwartet.Seit Beginn dieser Woche kämpfe die PUMA-Aktie allerdings mit dem Widerstand vom 29. September bei 60,30 Euro. Gelinge dem Papier ein erfolgreicher Ausbruch, wäre das nächste Kursziel das Hoch vom 4. September bei 63,20 Euro. Sollte auch diese Marke durchbrochen werden, habe der Kurs Luft bis zum August-Hoch bei 65,98. Dies würde einen Kursanstieg von rund acht Prozent bedeuten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PUMA-Aktie: