ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com. (07.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PUMA: Abwärtstrend intakt - AktienanalyseNachdem PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) bereits Ende Januar Eckdaten für 2023 und eine Prognose für 2024 bekannt gegeben hatte, hielt sich die Überraschung der Anleger bei Vorlage des Geschäftsberichts in Grenzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Erstaunlicher sei da schon die Meldung gewesen, wonach der Sportartikelhersteller im Sportjahr 2024 mit Olympischen Spielen und Fußballeuropameisterschaft erstmals seit zehn Jahren eine weltweite Markenkampagne starten wolle. Ziel sei es, weitere Marktanteile hinzuzugewinnen - vor allem auf den wichtigen Märkten in China und Nordamerika. Schien die PUMA-Aktie zunächst ihren Aufwärtstrend zunächst fortzusetzen, gab der Titel dann wieder nach, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Übergeordnet sei damit der seit Anfang 2022 bestehende Abwärtstrend weiterhin intakt. Da habe auch der Insiderkauf durch Vorstand Arne Freundt nichts geholfen. (Ausgabe 09/2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:40,76 EUR -1,45% (07.03.2024, 12:29)XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:40,72 EUR -1,71% (07.03.2024, 12:15)