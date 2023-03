XETRA-Aktienkurs PUMA-Aktie:

55,82 EUR +2,42% (30.03.2023, 17:35)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.puma.com. (31.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - PUMA-Chartanalyse der BNP Paribas:Die PUMA-Aktie (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) befindet sich weiterhin in einem übergeordneten Abwärtstrend, aber aktuell in einer Erholung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei habe der Titel seit dem Verlaufstief bei 49,81 EUR vom 20. März kräftig steigen und den Widerstand bei 52 EUR und den 10er-EMA erobern können, womit ein kurzfristiges Stärkesignal generiert worden sei. Die Erholung habe sich ausgedehnt und am Vortag habe die Aktie von PUMA auch den 50er-EMA im Tageschart erreicht, der oft als Anlaufmarke einer Erholung in der Extension gelte.Die PUMA-Aktie könnte die Erholung im Bereich um den 50er-EMA beenden und hier wieder nach unten abprallen. Oft würden Erholungen in der Extension um den 50er-EMA auslaufen. Die erste Anlaufmarke auf der Unterseite wäre dann wohl das Eröffnungsgap vom Vortag bei 54,90 EUR. Gaps würden in der Regel wieder geschlossen. Gehe es tiefer wäre ein Rücklauf zum 10er-EMA bei aktuell 53,71 EUR zu erwarten. Gelinge hingegen ein Anstieg über den 50er-EMA im Tageschart, würde sich die Lage deutlich aufhellen. (Analyse vom 31.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:55,88 EUR +0,18% (31.03.2023, 08:33)