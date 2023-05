Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze PSI Software-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PSI Software-Aktie:

29,50 EUR +0,51% (05.05.2023, 15:02)



XETRA-Aktienkurs PSI Software-Aktie:

29,50 EUR +0,51% (05.05.2023, 15:06)



ISIN PSI Software-Aktie:

DE000A0Z1JH9



WKN PSI Software-Aktie:

A0Z1JH



Ticker-Symbol PSI Software-Aktie:

PSAN



Kurzprofil PSI Software AG:



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt eigene Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). Die aus Standardkomponenten aufgebauten Branchenprodukte werden sowohl im Direktvertrieb als auch über den cloudbasierten PSI App Store vertrieben und können zudem von Kunden und Partnern selbst angepasst werden. PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit über 2.200 Mitarbeiter. (05.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PSI Software-Aktienanalyse von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der PSI Software AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) und erhöht das Kursziel von 36,50 auf 37,50 Euro.Nachdem das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 bei der PSI Software AG im Zeichen der Aufgabe des Russland-Geschäfts und der Probleme im Bereich der Elektrischen Netze gestanden sei, sollte die Gesellschaft diese Belastungen im weiteren Jahresverlauf 2023 deutlich hinter sich lassen.Das erste Quartal des aktuellen Geschäftsjahres habe zwar nur eine leichte Umsatzsteigerung und einen Ergebnisrückgang mit sich gebracht, das Plus beim Auftragseingang von gut 19 Prozent gebe aber die Richtung für den weiteren Jahresverlauf vor. Die Festpreisprojekte hätten den Ergebnisausweis weiterhin belastet, jedoch sei es dem Unternehmen gelungen, deren Anteil in den ersten drei Monaten deutlich zu reduzieren. Zudem seien Einmalkosten im Zusammenhang mit der bevorstehenden SE-Umwandlung angefallen.Das Segment Produktionsmanagement entwickle sich unverändert äußerst erfreulich und habe eine kräftige Umsatz- und Ergebnissteigerung verzeichnet. Hervorragend laufe dabei auch der Bereich Stahl. Um hier die Nachfrage noch besser bedienen zu können, fokussiere sich das Management auf die Aufbereitung der Software für die Stahlindustrie zum Einsatz im eigenen cloudbasierten PSI App Store. Nachdem die dortigen Umsatzerlöse im vergangenen Jahr bei 7,5 Mio. Euro gelegen hätten, strebe die Gesellschaft 2023 eine Steigerung auf mindestens 12 Mio. Euro an. In den kommenden Jahren seien ebenfalls weitere deutliche Zuwächse geplant.Aufgrund der hervorragenden Positionierung und Produkten mit Alleinstellungsmerkmalen sei Renner für die weitere Entwicklung der PSI Software AG unverändert positiv gestimmt. Die ungebrochen voranschreitende Digitalisierung sowie die bedeutsamen Themen Energie und Klimaschutz seien hierbei als weitere Wachstumsfelder genannt. Dabei würden einige Bereiche zudem noch durch staatliche Förderprogramme unterstützt.Trotz des verhaltenen Jahresauftakts sehe Renner PSI auf einem guten Weg, die für 2023 avisierten Ziele zu erreichen. Auch in den kommenden Jahren sollten sich weitere Zuwächse einstellen. Seit dem letzten Research von Renner sei das Branchen-KGV seiner Peer-Group gestiegen und die Umlaufrendite im Rahmen seines DCF-Modells etwas gesunken. Aufgrund der daraus resultierenden bewertungstechnischen Effekte erhöhe der Analyst sein Kursziel bei unveränderten EPS-Schätzungen leicht auf 37,50 Euro.Auf dieser Basis empfiehlt Thorsten Renner, Analyst von GSC Research, weiterhin, die Aktie der PSI Software AG zu kaufen. (Analyse vom 05.05.2023)