Kurzprofil PSI Software SE:



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrieunternehmen (Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). Als unabhängiger Softwarehersteller ist PSI seit 1969 Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die Kombination von KI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren für eine nachhaltige Energieversorgung, Mobilität und Produktion sorgen. Die innovativen Branchenprodukte werden sowohl direkt als auch über den cloudbasierten PSI App Store vertrieben. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete PSI mit über 2.200 Beschäftigten in 17 Ländern einen Jahresumsatz von knapp 250 Millionen Euro. (22.08.2023/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PSI Software-Aktienanalyse von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der PSI Software SE (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN).Die Probleme im Bereich der Elektrischen Netze würden länger andauern als zunächst erwartet. Auch sonst habe die PSI Software SE noch einige Sonderbelastungen zu verkraften gehabt, die das Management im Juli zu einer Anpassung der Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2023 veranlasst hätten. Umsatzseitig habe das Unternehmen im ersten Halbjahr eine positive Entwicklung gezeigt und auch der Auftragseingang biete mit einem Plus von 12,7 Prozent eine gute Grundlage für den weiteren Geschäftsverlauf.Allerdings hätten unverändert die Probleme im Segment Energiemanagement auf die Ertragsseite gedrückt. Weitere Belastungen hätten aus dem Vorstandswechsel resultiert und dem Formwechsel in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE). Dabei würden die Probleme im Bereich Stadtwerke auch angepackt und das Unternehmen habe das Entwicklungsbudget für eine stärkere Automatisierung kräftig aufgestockt. Zudem hätten die Verantwortlichen zum 1. Juli 2023 ein neues Management eingesetzt.Dagegen würden die Geschäfte im Segment Produktionsmanagement unverändert rund laufen, auch wenn die Ergebnissteigerung dem Umsatzplus nicht ganz habe folgen können. Als Wachstumstreiber im ersten Halbjahr hätten die Bereiche metallerzeugende Industrie, Logistik und Automotive fungiert. Der cloudbasierte PSI App Store habe in der ersten Jahreshälfte ein Wachstum von 35 Prozent erzielt. Damit befinde sich die Gesellschaft auf einem guten Weg, das dort avisierte Umsatzziel von mindestens 12 Mio. Euro im Gesamtjahr zu erreichen. In den kommenden Jahren seien hier weitere deutliche Zuwächse geplant.Aufgrund der hervorragenden Positionierung und Produkten mit Alleinstellungsmerkmalen sei Renner für die weitere Entwicklung der PSI Software SE unverändert positiv gestimmt. Die ungebrochen voranschreitende Digitalisierung sowie die bedeutsamen Themen Energie und Klimaschutz seien hierbei als weitere Wachstumsfelder genannt. Dabei würden einige Bereiche zudem noch durch staatliche Förderprogramme unterstützt.Die Zahlen für das erste Halbjahr und die Anpassung der Prognose würden eine Enttäuschung darstellen. Allerdings werte der Analyst 2023 lediglich als Übergangsjahr und erwarte ab 2024 die Rückkehr auf den Pfad des profitablen Wachstums. Insgesamt sehe Renner die Gesellschaft weiterhin hervorragend positioniert. Mit der weiteren Umstellung von Produkten auf die Plattform werde sich die Marge in Zukunft weiter verbessern.Daher empfiehlt Thorsten Renner, Analyst von GSC Research, bei einem auf 39,50 Euro angepassten Kursziel (alt: 37,50 Euro) weiterhin, die Aktie der PSI Software SE zu kaufen. (Analyse vom 22.08.2023)