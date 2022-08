5. Der Verfasser oder andere Mitarbeiter von GSC Research halten unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate (Gegenwert >500 Euro).



Börsenplätze PSI Software-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PSI Software-Aktie:

25,45 EUR +0,39% (08.08.2022, 09:39)



XETRA-Aktienkurs PSI Software-Aktie:

25,50 EUR +0,79% (08.08.2022, 09:25)



ISIN PSI Software-Aktie:

DE000A0Z1JH9



WKN PSI Software-Aktie:

A0Z1JH



Ticker-Symbol PSI Software-Aktie:

PSAN



Kurzprofil PSI Software AG:



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt eigene Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 2.000 Mitarbeiter. (08.08.2022/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PSI Software-Aktienanalyse von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PSI Software AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) zu kaufen.In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2022 habe die PSI Software AG im Bereich der Elektrischen Netze einen stärkeren Rückgang als erwartet hinnehmen müssen. Die Stromnetzbetreiber würden derzeit eine merkliche Investitionszurückhaltung an den Tag legen. Darüber hinaus habe das PSI-Management eine Neueinschätzung des Risikos für die Aktivitäten in Russland vorgenommen. Darauf basierend sei die Einstellung aller weiteren Geschäfte in Russland und eine Klassifizierung dieses Bereichs als nicht fortzuführende Geschäftsaktivitäten erfolgt.Dies habe das Management auch zu einer Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2022 veranlasst. In anderen Bereichen habe die Gesellschaft jedoch zahlreiche Neuaufträge verbucht, sodass trotz der erwähnten Probleme in 2022 noch ein Umsatzplus von rund 5 Prozent angestrebt werde. Auch das Betriebsergebnis werde derzeit immer noch 5 bis 10 Prozent über dem Vorjahreswert gesehen. Dieses Ziel erachte der Analyst zwar als ambitioniert, angesichts der guten Auftragslage aber als erreichbar.Mit einem Auftragsbestand von 188 Mio. Euro sei die PSI Software AG gut für den weiteren Geschäftsverlauf in 2022 gerüstet. Auch wenn das Russlandgeschäft zukünftig entfalle, böten sich dem Unternehmen gute Geschäftschancen in anderen Gasexportregionen. Einen Boom erfahre derzeit die Stahlbranche, wovon die Gesellschaft nun ebenfalls zeitverzögert profitiere.Zudem investiere die Gesellschaft im Bereich Energiemanagement weiter in die Umstellung der Produktlinien auf die PSI-Plattform. Davon verspreche sich der Analyst in Zukunft auch in diesem Segment deutlich höhere Margen. Im Segment Produktionsmanagement habe die Marge im ersten Halbjahr 2022 bei immerhin gut 14 Prozent.Auch wenn dies aktuell zu Belastungen führe, schaffe die Bereinigung der Aktivitäten in Russland Planungssicherheit für die weitere Entwicklung. Deshalb sehe der Analyst 2022 nun als Übergangsjahr, von dem aus das Unternehmen wieder zu stärkerem Wachstum aufbrechen könne. Die Rücknahme der Gewinnerwartungen habe auch zu einer leichten Anpassung des Kursziels von 42,00 auf 40,00 Euro geführt.Dabei empfiehlt Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, aber unverändert, die Aktie der PSI Software AG zu kaufen. (Analyse vom 08.08.2022)Mögliche Interessenkonflikte:1. GSC Research und/oder ihre verbundene Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren Research-Berichte im Auftrag der Gesellschaft erstellt.