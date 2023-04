Börsenplätze PSI Software-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PSI Software-Aktie:

25,60 EUR +1,59% (11.04.2023, 10:08)



XETRA-Aktienkurs PSI Software-Aktie:

25,85 EUR +2,99% (11.04.2023, 09:51)



ISIN PSI Software-Aktie:

DE000A0Z1JH9



WKN PSI Software-Aktie:

A0Z1JH



Ticker-Symbol PSI Software-Aktie:

PSAN



Kurzprofil PSI Software AG:



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt eigene Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). Die aus Standardkomponenten aufgebauten Branchenprodukte werden sowohl im Direktvertrieb als auch über den Multicloud-fähigen PSI App Store vertrieben und können zudem von Kunden und Partnern selbst angepasst werden. PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit über 2.200 Mitarbeiter. (11.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - PSI Software-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PSI Software AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) unter die Lupe.Wenn in gut einer Woche die für die Industrie wichtige Hannover Messe beginne, präsentiere sich die Berliner PSI Software mit dem Schwerpunkt des Einsatzes künstlicher Intelligenz in industriellen Software-Anwendungen. Damit mache das Unternehmen den nächsten wichtigen Schritt in seinem Produktportfolio, was auch der Bewertungsperspektive zugutekommen sollte.Mit seinem Software-Portfolio adressiere PSI derzeit wichtige industrielle und Infrastruktur-Sektoren. Hauptthema sei die Optimierung des Energie- und Materialflusses innerhalb der Supply Chain. So liege der Fokus der industriellen Anwendungen auf den Bereichen Metallproduktion, Automotive und Maschinenbau. Beim Thema Energie gehe es um die effiziente und sichere Steuerung von Netzaktivitäten in den Bereichen Strom, Gas, Wasser und Wärme inklusive entsprechender Software für den Energiehandel. Außerdem biete PSI Lösungen zur Steuerung und Überwachung des öffentlichen Personenverkehrs, zu Logistikanwendungen und generell auch für den Straßenverkehr.Im zurückliegenden Jahr sei es aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise zu einer deutlichen Auftragsdelle bei Gas-Importeuren und kommunalen Versorgern gekommen. Umsatz und Gewinn 2022 hätten unter den Vorjahreswerten gelegen. Doch in diesem Jahr rechne PSI bei Neuaufträgen und Umsätzen wieder mit Zuwächsen von bis zu 10%, während der operative Gewinn (EBIT) um rund 20% auf 25 Mio. Euro zulegen solle. Aus Sicht der Experten sei das nur der erste Schritt einer neuen Dynamisierung. Denn insbesondere der im letzten Jahr vorgestellte cloudbasierte App Store habe das Potenzial, den operativen Gewinn bis 2026 mehr als zu verdoppeln. Hier noch nicht eingerechnet seien die möglichen Implikationen aus der Integration von KI. Vor diesem Hintergrund würden die Experten für dieses und für nächstes Jahr jeweils Umsatzsteigerungen um mindestens 10% erwarten, darüber hinaus sogar mit höherem Steigerungspotenzial. Überproportional stärker sollte bei zunehmenden Skaleneffekten die Profitabilität anziehen. Hier würden die Experten derzeit mit einem EBIT-Plus von 25% im nächsten Jahr und jeweils 30% in 2025 und 2026 rechnen.Insofern bietet die jüngste Korrektur eine Gelegenheit für den Aufbau erster Positionen, auch die Experten von "Der Anlegerbrief" erwägen den Wiedereinstieg. (Ausgabe 13 vom 08.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link