Kurzprofil PSI Software AG:



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt eigene Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 2.000 Mitarbeiter. (31.03.2023/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PSI Software-Aktienanalyse von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der PSI Software AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) und erhöht das Kursziel von 36 auf 36,50 Euro.Das vergangene Geschäftsjahr 2022 sei bei der PSI Software AG vor allem im Zeichen der Probleme im Bereich der Elektrischen Netze und der Aufgabe des Geschäfts in Russland gestanden. Dies habe das Ergebnis kräftig belastet und im Jahresverlauf zu einer Anpassung der Unternehmensprognose geführt. Die Stromnetzbetreiber würden derzeit eine merkliche Investitionszurückhaltung an den Tag legen.Trotz dieser Probleme sei der Auftragseingang lediglich um knapp 5 Prozent zurückgegangen, da die Gesellschaft in anderen Bereichen viele attraktive Aufträge generiert habe und somit den Rückgang bei den Stadtwerken nahezu habe ausgleichen können. Vor allem das Industriegeschäft entwickele sich hervorragend, so dass die PSI Software AG weiter über ein solides Auftragspolster verfüge. Bei Betrachtung des zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Auftragsbestands von 155 Mio. Euro sei zudem zu berücksichtigen, dass sich dieser zum Jahresbeginn 2023 um 97 Mio. Euro wiederkehrende Erlöse aus Upgrade- und Wartungsverträgen erhöht habe.Dabei würden die Probleme im Bereich Stadtwerke auch angepackt und die Gesellschaft habe das Entwicklungsbudget für eine stärkere Automatisierung kräftig aufgestockt. Immer mehr an Bedeutung gewinne die PSI-Plattform, die anhaltend ausgebaut werde. Durch die Umstellung der Produktlinien auf die Plattform erwarte GSC Research mittelfristig auch im Segment Energiemanagement deutlich steigende Margen. Immerhin habe PSI im Segment Produktionsmanagement im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 bereits eine Marge von 17,2 Prozent erwirtschaftet.Aufgrund der hervorragenden Positionierung und Produkten mit Alleinstellungsmerkmalen sei GS Research für die weitere Entwicklung der PSI Software AG unverändert positiv gestimmt. Die ungebrochen voranschreitende Digitalisierung sowie die bedeutsamen Themen Energie und Klimaschutz seien hierbei als weitere Wachstumsfelder genannt. Dabei würden einige Bereiche zudem noch durch staatliche Förderprogramme unterstützt.Nach den verkrafteten Belastungen im letzten Geschäftsjahr sehe GSC Research PSI nun wieder gut für Wachstum gerüstet. Dabei strebe die Gesellschaft operativ neue Höchstwerte an. Die erwarteten Steigerungen in den kommenden Jahren würden in Verbindung mit einem höheren Peer-Group-KGV dazu führen, dass GSC Research trotz des weiteren Anstiegs der Umlaufrendite im Rahmen seines DCF-Modells sein Kursziel leicht von 36 auf 36,50 Euro anhebe.Auf dieser Basis empfehlen wir weiterhin, die Aktie der PSI Software AG weiterhin zu kaufen, so Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.03.2023)