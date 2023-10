Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrieunternehmen (Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). Als unabhängiger Softwarehersteller ist PSI seit 1969 Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die Kombination von KI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren für eine nachhaltige Energieversorgung, Mobilität und Produktion sorgen. Die innovativen Branchenprodukte werden sowohl direkt als auch über den cloudbasierten PSI App Store vertrieben. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete PSI mit über 2.200 Beschäftigten in 17 Ländern einen Jahresumsatz von knapp 250 Millionen Euro. (31.10.2023/ac/a/nw)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PSI Software-Aktienanalyse von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der PSI Software SE (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN).Das Geschäftsjahr 2023 gestalte sich für die PSI Software SE deutlich herausfordernder als zunächst erwartet. Denn zu den Problemen im Bereich der Elektrischen Netze hätten sich noch weitere Sonderbelastungen hinzugesellt. In der Folge sei es im Juli zu einer Anpassung der Prognose für das laufende Jahr gekommen. Auf der Umsatzseite weise die Gesellschaft aber weiterhin ein Wachstum aus und der hohe Auftragseingang sowie der Auftragsbestand von fast 200 Mio. Euro würden eine gute Grundlage für ein starkes viertes Quartal bilden.Im dritten Quartal habe PSI wieder die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft. Die hohen Belastungen des zweiten Quartals aus dem Vorstandswechsel und dem Formwechsel in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) sowie die Probleme im Segment Energiemanagement hätten aber dazu geführt, dass das Ergebnis nach neun Monaten noch im roten Bereich gelegen habe. Die ergriffenen Maßnahmen im Bereich Elektrische Netze scheinen ihre Wirkung jedoch zu entfalten, so Thorsten Renner, Analyst von GSC Research. So würden die Risiken aus Altprojekten bereinigt und nur noch attraktive Neuaufträge unter der neuen Risikobetrachtung angenommen. Für das vierte Quartal werde bereits der Turnaround in diesem Bereich ins Auge gefasst.Auch wenn das Geschäft im Segment Produktionsmanagement im dritten Quartal etwas schwächer ausgefallen sei, dürfe die dortige Entwicklung weiter als sehr erfreulich eingestuft werden. Der derzeitige Ergebnisrückgang sei vor allem durch die Verschiebung bei der Verbuchung großer Lizenzen ins vierte Quartal begründet gewesen. Entsprechend sollten die Zahlen für das Schlussquartal deutlich besser ausfallen.Aufgrund der hervorragenden Positionierung und Produkten mit Alleinstellungsmerkmalen sei Renner für die weitere Entwicklung der PSI Software SE unverändert positiv gestimmt. Die ungebrochen voranschreitende Digitalisierung sowie die bedeutsamen Themen Energie und Klimaschutz seien hierbei als weitere Wachstumsfelder genannt. Dabei würden einige Bereiche zudem noch durch staatliche Förderprogramme unterstützt.Die bisherige Geschäftsentwicklung in 2023 dürfe durchaus als enttäuschend gewertet werden. Auf dieser Basis erachte Renner auch die Ziele für das Gesamtjahr durchaus als ambitioniert. Jedoch sehe der Analyst 2023 insgesamt als Übergangsjahr und erwarte für 2024 wieder eine deutliche Umsatz- und vor allem Ergebnissteigerung. In Summe sehe Renner die PSI Software SE hervorragend positioniert, um in Zukunft wieder merklich höhere Margen zu erwirtschaften.Daher empfiehlt Thorsten Renner, Analyst von GSC Research, bei einem von 39,50 Euro auf 41,00 Euro erhöhten Kursziel, die PSI Software-Aktie weiterhin zu "Kaufen". (Analyse vom 31.10.2023)