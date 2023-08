Tradegate-Aktienkurs PSI Software-Aktie:

Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt eigene Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). Die aus Standardkomponenten aufgebauten Branchenprodukte werden sowohl im Direktvertrieb als auch über den cloudbasierten PSI App Store vertrieben und können zudem von Kunden und Partnern selbst angepasst werden. PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit über 2.200 Mitarbeiter. (03.08.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PSI Software: Nächste Negativnachricht! AktienanalyseDer Ende Juni bekanntgewordene Rücktritt von Harald Schrimpf nach mehr als 20 Jahren an der Spitze von PSI (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) hat für Aufsehen in der Nebenwerte-Szene gesorgt - auch wenn dieser laut Firmenangaben "im Rahmen des am 15. Mai angekündigten Generationswechsels" erfolgt ist, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Kein Wunder: Schrimpf habe wertvolle Aufbauarbeit geleistet und sich um die Neuausrichtung des Konzerns verdient gemacht.Nun sei die nächste Negativnachricht gefolgt. Während der Umsatz im ersten Halbjahr von 116 Mio. auf 119 Mio. Euro zugelegt habe, sei das operative Ergebnis durch Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit dem Vorstandswechsel, Folgebelastungen aus Redispatch-2.0-Projekten sowie Risikovorsorge und Wertberichtigungen in Altprojekten im Bereich Elektrische Netze belastet worden, wodurch es deutlich auf minus fünf Mio. Euro zurückgegangen sei. Diese Belastungen würden sich in einer gesenkten Gewinnprognose niederschlagen. Das Betriebsergebnis solle 2023 nun nur noch bei fünf Mio. bis sieben Mio. Euro landen. Ursprünglich seien 25 Mio. Euro geplant gewesen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PSI Software-Aktie: