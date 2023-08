3. Die sc-consult GmbH hat die Studie vor der Veröffentlichung dem Auftraggeber bzw. dem Unternehmen vorgelegt.



Kurzprofil PRO DV:



Die PRO DV AG (ISIN: DE0006967805, WKN: 696780, Ticker-Symbol: PDA) ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter für prozessoptimierende Businesslösungen. Das 1979 gegründete und seit 2000 börsennotierte Unternehmen hat den Firmenhauptsitz in Dortmund und weitere Standorte in Düsseldorf und Nürnberg. Bedarfsgerechte, praxisbewährte Beratungsdienstleistungen und IT-Lösungen werden für die Branchen Telekommunikation, Energie- und Wasserversorgung, Versicherungs- und Finanzwirtschaft, die Industrie sowie die Öffentliche Verwaltung realisiert. Kompetenzschwerpunkte bilden die Themen Geschäftsprozess-, IT-Architektur-, Projekt- und Sicherheitsmanagement. PRO DV zählt namhafte Unternehmen und Organisationen zu seinen Auftraggebern, u.a. zahlreiche Energie- und Wasserversorgungsunternehmen, Bundes- und Landesministerien, die Bundesagentur für Arbeit, Telefónica, Vodafone, thyssenkrupp, Telekom. (23.08.2023/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - PRO DV-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, stuft die Aktie der PRO DV AG (ISIN: DE0006967805, WKN: 696780, Ticker-Symbol: PDA) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit dem Rating "buy".PRO DV habe für das erste Halbjahr gute Zahlen vorgelegt. Obwohl der Umsatz durch den deutlich geringeren Beitrag der volatilen und margenschwachen Erlöse aus dem Verkauf von Fremdsoftware spürbar unter dem Vorjahresniveau geblieben sei, habe das fortgesetzte Wachstum im Kerngeschäft "Beratung" in eine deutliche Ergebnissteigerung umgemünzt werden können. Das EBITDA habe sich um 15 Prozent auf knapp 0,20 Mio. Euro erhöht, das EBIT habe sogar um 27 Prozent auf 0,14 Mio. Euro zugelegt, gleichbedeutend mit einer EBIT-Marge von 9,1 Prozent.Ermöglicht worden sei diese positive Entwicklung von einer ungeachtet der gesamtwirtschaftlichen Abkühlung weiterhin robusten Nachfrage, die sich bei PRO DV in vollen Auftragsbüchern und einer hohen Auslastung bemerkbar mache. Zudem profitiere das Unternehmen vom Ausbau der personellen Kapazitäten vor allem im letzten Jahr, im geringen Umfang aber auch in den ersten Monaten 2023.Auf dieser Grundlage habe der Vorstand seine Prognose für das Gesamtjahr jetzt etwas optimistischer formuliert und erwarte nun "einen sehr positiven weiteren Verlauf" und wolle das Ergebnis, auf Basis der Erwartung wieder steigender Lizenzerlöse aber auch den Umsatz gegenüber 2022 steigern.Der Analyst habe deswegen seine Schätzung eines dreiprozentigen Umsatzwachstums (auf 4,3 Mio. Euro) unverändert gelassen, kalkuliere nun aber mit einem höheren Ergebnis als bisher. Dies zeige sich auch in dem von ihm ermittelten fairen Wert, der sich von 1,50 auf 1,70 Euro je Aktie erhöht habe und damit ein Kurspotenzial von rund 100 Prozent signalisiere.Im Rahmen der Erstellung dieser Finanzanalyse sind folgende Interessenkonflikte aufgetreten:1. Die sc-consult GmbH hat diese Studie im Auftrag des Unternehmens entgeltlich erstellt.