Die PRO DV AG (ISIN: DE0006967805, WKN: 696780, Ticker-Symbol: PDA) ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter für prozessoptimierende Businesslösungen. Das 1979 gegründete und seit 2000 börsennotierte Unternehmen hat den Firmenhauptsitz in Dortmund und weitere Standorte in Düsseldorf und Nürnberg. Bedarfsgerechte, praxisbewährte Beratungsdienstleistungen und IT-Lösungen werden für die Branchen Telekommunikation, Energie- und Wasserversorgung, Versicherungs- und Finanzwirtschaft, die Industrie sowie die Öffentliche Verwaltung realisiert. Kompetenzschwerpunkte bilden die Themen Geschäftsprozess-, IT-Architektur-, Projekt- und Sicherheitsmanagement. PRO DV zählt namhafte Unternehmen und Organisationen zu seinen Auftraggebern, u.a. zahlreiche Energie- und Wasserversorgungsunternehmen, Bundes- und Landesministerien, die Bundesagentur für Arbeit, Telefónica, Vodafone, thyssenkrupp, Telekom. (25.08.2022/ac/a/nw)



PRO DV habe mit den Halbjahreszahlen vollauf überzeugen können. Dank einer guten Auftragslage und einer hohen Auslastung habe sich der Umsatz um 59 Prozent auf 2,3 Mio. Euro erhöht, was in eine klar überproportionale Gewinnsteigerung umgemünzt worden sei. Das EBIT habe sich auf knapp 0,11 Mio. Euro nahezu vervierfacht und übertreffe somit bereits nach sechs Monaten den Wert des gesamten Vorjahrs.Für die Aktienanalysten von SMC Research nicht minder wichtig sei der endlich sichtbare Fortschritt beim Personalaufbau. Nach der zahlenmäßigen Stagnation der letzten Jahre habe PRO DV im bisherigen Jahresverlauf das Team spürbar aufstocken können und zeige sich zuversichtlich, dies bis zum Jahresende fortsetzen zu können.Zusammen mit der weiterhin guten Nachfragesituation biete das eine vielversprechende Ausgangsbasis, um sowohl in den kommenden Monaten als auch 2023 weiter zu wachsen.Die Aktienanalysten von SMC Research hätten ihre Schätzungen in Reaktion auf die Halbjahreszahlen teils deutlich angehoben und sähen den fairen Wert nun bei 1,50 Euro je Aktie (vorher: 1,30 Euro).